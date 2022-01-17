 

В Кремле оценили возможность введения новых механизмов для борьбы с COVID

17.01.2022, 13:20, Новости дня
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Нет необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, особые полномочия никто не отменял, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта работа ведется и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте России. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.



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