Суд в Киеве объявил перерыв в ходе избрания Порошенко меры пресечения по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заедании, на котором решает вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.

«Суд на месте постановил: объявить в судебном заседании перерыв для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с материалами ходатайства. Судебное заседание объявляется законченным. Дата следующего заседания будет объявлена дополнительно», – передает РИА «Новости» слова следственного судьи Алексея Соколова. Трансляция велась на Youtube-канале «Судебная власть Украины».

Перед этим адвокаты Порошенко заявили, что не знакомы с процессуальными документами по делу, в том числе с ходатайством об избрании меры пресечения.

По данным телеканала «Прямой», заседание продолжится в 14.00 (15.00 мск).

Между тем сам Порошенко в ходе заседания заявил, что ему попытались насильно назначить бесплатного государственного адвоката, он от него отказался.

«Я хотел бы обратить ваше (суда – ред.) внимание, что не имея для этого никаких правовых оснований, была попытка незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что мои адвокаты прибыли на судебное заседание», – сказал бывший украинский президент.

По его словам, это нарушение его права на защиту и пообещал обратиться в правоохранительные органы с требованием провести расследование. Порошенко также призвал судью отдельным решением обязать правоохранителей расследовать кто и для каких целей решил назначить ему государственного адвоката. Порошенко от адвоката в суде отказался. Госадвокат прибыл в понедельник на заседание суда. По словам юриста, его назначение на это дело является провокацией.

В понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.