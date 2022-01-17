“За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок”. Гвоздева упрекнула продюсеров “Танцев” после работы в грузинском проекте

По словам Гвоздевой, победители грузинского шоу “Танцы со звездами” получили от организаторов ценные призы.

“За первое место – квартира, за второе – автомобиль, а за третье – деньги”, – написала танцовщица.

“А в это время у нас в Украине за победу вручили кубок и годовой запас шоколадок, – резюмировала она. – Обидно за наших танцоров”.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.

Финал 10-го сезона грузинского шоу “Танцы со звездами” состоялся 14 января. После окончания проекта Гвоздева сообщила, что заразилась коронавирусом.

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