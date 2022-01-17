Ярош – Зеленскому: Береги Порошенко, если его “вальнут” российские спецслужбы – будет большая беда

“Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его “вальнут” российские спецслужбы – будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения”, – написал Ярош.

Он добавил, что “внутренние склоки” вредят Украине на фоне возможного широкомасштабного вторжения России.

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовилась к задержанию Порошенко в аэропорту.

В эти минуты продолжается заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения, назначенное на 11.00 17 января.

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