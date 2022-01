Мнение: А чего жалеть чужие жизни?

Какой же он все-таки тупой.

Потери Германской армии и ее союзников в Сталинградской битве насчитывают более 1,5 миллиона человек, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Наталья Белоусова.

"Общие потери Германии и ее союзников составили около 1,5 миллиона человек", — сказала Белоусова.

Кроме того, она добавила, что потери советских войск в Сталинградской стратегической оборонительной операции составили 643800 человек. "Из них безвозвратные — 323800 человек, санитарные — 319900 человек".

Говоря про Сталинградскую стратегическую наступательную операцию, Белоусова отметила, что потери составили 485700 человек, в том числе безвозвратные — 154800 и санитарные — 330900 человек. "Общие потери советских военнослужащих в Сталинградской битве составили 1,13 миллиона человек

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии составили около 1130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. безвозвратные).

Согласно подсчетам группы Г.Ф. Кривошеева, в Сталинградской оборонительной операции с 17 июля по 18 ноября 1942 г. общие потери Сталинградского фронта составили 409 990 чел., в том числе 194 685 чел. – безвозвратные, 215 305 чел. – санитарные, среднесуточные – 3 280 человек. Общие потери Юго-Восточного фронта – 173 076 чел., в том числе 110 636 чел. – безвозвратные, 62 440 чел. – санитарные, среднесуточные -3 147 человек. Общие потери Донского фронта – 59 969 чел., в том числе 18 028 чел. – безвозвратные, 41 941 чел. – санитарные, среднесуточные – 1 200 человек. Общие потери Волжской военной флотилии – 807 чел., в том числе 507 чел. – безвозвратные, 300 чел. – санитарные, среднесуточные – 7 человек. Общие потери советских войск в Сталинградской оборонительной операции составили 643 842 чел., в том числе 323 856 чел. (59,2 % от общей численности потерь) – безвозвратные, 319 986 чел. – санитарные, среднесуточные – 5 151 человек [7, с. 109].

<…>

Б. Мюллер-Гиллебранд указывает, что потери 6-й армии с момента ее окружения до капитуляции составили 209,5 тыс. человек. Общая убыль в личном составе в группах армий «А» и «Б» с ноября 1942 г. про февраль 1943 г. превысила пополнение на 162 тыс. человек [20, с. 373-374]. Однако первый квартирмейстер штаба 6-й армии В. фон Куновс-кий, оказавшись в советском плену, утверждал, что к 22 ноября 1942 г. общая численность окруженной группировки составляла 248 тыс. чел., включая до 1 тыс. чел. в строительной организации Тодта, до 7 тыс. чел. в 9-й зенитной дивизии, до 20 тыс. «добровольцев» из советских военнопленных, до 7 тыс. чел. из частей, обслуживающих ВВС. К 10 января 1943 г. было потеряно до 10 тыс. убитыми и вывезено на самолетах 25 тыс. раненых и больных [37, с. 550]. По советским данным, только в ходе операции «Кольцо» было уничтожено 147 200, взято в плен 91 545 солдат и офицеров противника [30, с. 520]. Большинство оказавшихся в плену умерло от истощения, дизентерии и других болезней. К этим цифрам нужно прибавить потери немецких войск на начальной фазе операции «Уран», в Котельни-ковской и Среднедонской операциях.

Общие потери румынских войск в боях на Дону и Волге составили 158 850 человек. Венгрия потеряла 96 тыс. чел., в том числе 42 тыс. погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести, 28 тыс. ранеными, 26 тыс. пленными. Итальянская армия с 11 декабря 1942 г. по 31 января 1943 г. потеряла 84 830 чел. убитыми, пропавшими без вести и пленными, 29 690 – ранеными и обмороженными, что составило 60 % офицерского и 49 % рядового состава до начала наступления [26, с. 93-94]. Хорватский полк был практически полностью уничтожен. Точные потери советских коллаборационистов не известны. К моменту окружения только в 6-й полевой армии их насчитывалось 19,3 тыс. человек [11, с. 409]. По воспоминаниям фронтовиков, в плен их брали редко [9, с. 127]. Всего в ходе Сталинградской битвы было нанесено поражение 48 дивизиям и 3 бригадам противника. Общие потери вермахта и его союзников в период Сталинградской наступательной операции оцениваются в 800 тыс. человек [36, с. 560]. Это количество представляется завышенным, как и общее количество потерь противника в 1,5 млн человек [36, с. 553]. Анализ доступных свидетельств позволяет считать, что потери вермахта и его союзников в Сталинградской битве составили не более 880 тыс. человек [6, с. 392]. Тем не менее даже эта цифра потерь свидетельствует о том, что соотношение общих и безвозвратных потерь в период контрнаступления под Сталинградом существенно изменилось в пользу советских войск.

The Soviets recovered 250,000 German and Romanian corpses in and around Stalingrad, and total Axis casualties (Germans, Romanians, Italians, and Hungarians) are believed to have been more than 800,000 dead, wounded, missing, or captured. Of the 91,000 men who surrendered, only some 5,000–6,000 ever returned to their homelands (the last of them a full decade after the end of the war in 1945); the rest died in Soviet prison and labour camps. On the Soviet side, official Russian military historians estimate that there were 1,100,000 Red Army dead, wounded, missing, or captured in the campaign to defend the city. An estimated 40,000 civilians died as well.

И да, оборона Сталинграда началась не в 1941-м году. И даже не в феврале 1942-го, если что.

