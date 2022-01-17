 

КНДР провела четвёртый пуск баллистической ракеты за год

17.01.2022, 12:48, Новости дня
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Неизвестный объект, запущенный с территории КНДР, был баллистической ракетой, пишет Daily Express, ссылаясь на данные береговой охраны Японии. Издание напоминает, что, несмотря на запрет ООН, Северная Корея уже не раз проводила ракетные испытания в 2022 году.


AP

Северная Корея запустила уже четвёртую неопознанную ракету в 2022 году, пишет Daily Express, ссылаясь на данные южнокорейских военных. При этом в Южной Корее не уточнили тип запущенного оружия, а также место пуска. Однако по мнению японской береговой охраны, запущенный объект был баллистической ракетой. Издание напоминает, что предыдущие пуски северокорейских ракет в этом году осуществлялись в минувшую пятницу, а также 5 и 11 января.

Daily Express напоминает, что ООН запретила КНДР осуществлять испытания баллистических ракет и ядерного оружия, однако власти Японии и Южной Кореи считают, что 5 января 2022 года этот запрет был нарушен. При этом Пхеньян не подтвердил факт испытаний.

Как пишет издание, на момент марта 2020 года Северная Корея провела 147 испытаний баллистических ракет. Первое такое испытание состоялось ещё в 1984 году. При этом львиная доля испытаний пришлась на правление Ким Чен Ына: к декабрю 2019 года было проведено 119 тестов баллистических ракет.



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