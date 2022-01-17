 

Кейт Мосс отпраздновала свой день рождения с возлюбленным и дочерью в Лондоне

17.01.2022, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера супермодель и символ модной индустрии 90-х Кейт Мосс исполнилось 48 лет. Свой день рождения она решила отметить в тот же день. Папарацци запечатлели именинницу по дороге от автомобиля до входа в морской ресторан Scott’s в Лондоне. Компанию ей составили ее бойфренд, 35-летний немецкий граф Николай фон Бисмарк и 19-летняя дочь Лила. Все трое приехали на семейный ужин на тонированном внедорожнике и быстро, стараясь не обращать внимания на вспышки фотокамер, проследовали внутрь заведения. Других более-менее известных гостей в тот вечер у ресторана замечено не было, поэтому вероятно, что Кейт решила отметить день рождения в максимально узком кругу.

Для праздничного ужина все трое выбрали, впрочем, не веселые наряды и оделись в черной гамме. На Кейт было платье средней длины свободного кроя с поясом, черный жакет с атласной каймой и мини-сумочка Fendi Peekaboo из фактурной кожи питона. На ногах у нее были высокие кожаные сапоги на высокой шпильке, а глаза скрывали солнцезащитные очки геометрической шестиугольной формы. Лила Грейс Мосс предпочла надеть кожаные брюки, белую рубашку и черный джемпер с принтом, а поверх накинуть кожаный тренч с белой каймой. А возлюбленный именинницы пришел на торжество в пестрой рубашке под джемпером и брюках, а также длинном пальто. Причем у Николая в руках были подарочные пакеты, в том числе такого бренда как Selfridges (британский бренд дизайнерских аксессуаров и товаров для дома), а Лила была запечатлена на выходе из ресторана с пакетом, в котором, вероятно, были остатки ужина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Королева Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево по особенному поводу

29.08 / “Лава” на ваших ногтях: «термический» маникюр – горячий тренд из соцсетей

05.12 / Борис Корчевников растрогал поклонников снимком 18-летней давности

07.10 / Опасный и живучий: SARS-Cov-2 сохраняет активность на человеческой коже более 9 часов

15.09 / Алле Пугачевой напомнили о ее выступлении на ЛГБТ-концерте

29.09 / МИД РФ пообещал германским СМИ «ответные меры»

30.10 / Мнение: Новые показания

24.12 / Скандалы: Федеральная служба отельеров

11.05 / Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют

20.11 / Володин выступил протиф штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика