Кейт Мосс отпраздновала свой день рождения с возлюбленным и дочерью в Лондоне

Вчера супермодель и символ модной индустрии 90-х Кейт Мосс исполнилось 48 лет. Свой день рождения она решила отметить в тот же день. Папарацци запечатлели именинницу по дороге от автомобиля до входа в морской ресторан Scott’s в Лондоне. Компанию ей составили ее бойфренд, 35-летний немецкий граф Николай фон Бисмарк и 19-летняя дочь Лила. Все трое приехали на семейный ужин на тонированном внедорожнике и быстро, стараясь не обращать внимания на вспышки фотокамер, проследовали внутрь заведения. Других более-менее известных гостей в тот вечер у ресторана замечено не было, поэтому вероятно, что Кейт решила отметить день рождения в максимально узком кругу.

Для праздничного ужина все трое выбрали, впрочем, не веселые наряды и оделись в черной гамме. На Кейт было платье средней длины свободного кроя с поясом, черный жакет с атласной каймой и мини-сумочка Fendi Peekaboo из фактурной кожи питона. На ногах у нее были высокие кожаные сапоги на высокой шпильке, а глаза скрывали солнцезащитные очки геометрической шестиугольной формы. Лила Грейс Мосс предпочла надеть кожаные брюки, белую рубашку и черный джемпер с принтом, а поверх накинуть кожаный тренч с белой каймой. А возлюбленный именинницы пришел на торжество в пестрой рубашке под джемпером и брюках, а также длинном пальто. Причем у Николая в руках были подарочные пакеты, в том числе такого бренда как Selfridges (британский бренд дизайнерских аксессуаров и товаров для дома), а Лила была запечатлена на выходе из ресторана с пакетом, в котором, вероятно, были остатки ужина.