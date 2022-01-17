 

Дилара Зинатулина о Моргенштерне: «Пусть гуляет! Он же не знал, что через год мы сойдёмся»

17.01.2022, 12:36, Разное
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Летом 2021 года известный исполнитель Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе, однако в их паре не всегда все было легко и гладко. Стало известно, что у них был значительный перерыв в отношениях.
Пара начала быть вместе ещё в далёко, но неожиданно в 2019 они решили заморозить свои отношения на неопределённый срок. Пара была в разлуке почти год. За это время Дилара совершенствовалась как модель, а Моргенштерн создавал свои хиты и вёл достаточно разгульный образ жизни. Девушке не особо приятно вспоминать тот период, но кое чем она поделилась:

«Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: «так, через год мы сойдемся, надо подождать?» Я об этом не думаю», — завила 21-летняя супруга Моргенштерна.

После воссоединения пара сошлась, и отношение исполнителя к возлюбленной поменялось в корне. Парень начал ценить, оберегать и возвышать свою любимую, а вскоре они сыграли громкую свадьбу. Сейчас пара находится в ОАЭ, Моргенштерн продолжает создавать треки, а Дилара его вдохновлять.

Источник: www.starhit.ru



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