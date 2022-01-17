Гинцбург заявил, что россиянам не стоит относиться к штаммам COVID-19, как к «живой вакцине»

Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» является не единственным возможным вариантом получения «живой вакцины» от COVID-19. Также ученый добавил, о вероятной опасности такого «вакцинирования», которая может привести к смертельному исходу.

Мелита Вуйнович, представительница Всемирной организации здравоохранения, объявила о вероятности становления штамма-омикрона «живой вакциной», позволившей вскоре остановить ковид. Данное заявление не осталось без внимания директора Центра Гамалеи Александра Леонидовича Гинцбурга. Ученый отметил факт того, что все штаммы коронавируса, из ныне известных науке, имеют потенциал дать ответ, какой должна быть универсальная вакцина, способная остановить распространение болезни. Гинцбург уверяет, что каждый человек, перенесший заболевание «на ногах», является носителем «живой вакцины», добавляя, что последствия, которые может получить человек через этот тип «вакцинации», имеют непредсказуемый характер.

Также ученый призвал граждан вакцинироваться «Спутником», ссылаясь на уже доказанную безопасность препарата. Гинцбург подчеркнул, что Центр им. Гамалеи вынес на рассмотрение вопрос создания поливалентной вакцины, взяв за основу штаммы «дельта» и «омикрона». Возможными вариантами считается сочетание уханьского штамма и «омикрона».

Источник: tass.ru