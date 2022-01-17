 

Гончаренко заявил, что несмотря на дефицит, власть передала Коломойскому 700 млн м³ газа

17.01.2022, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Нафтогаз” среди зимы сообщил правительству, что функционирование ГТС под угрозой. Нет газа, как и денег на его импорт. Деньги пошли на “Велике крадівництво” [президента Владимира] Зеленского, а газ подарили его офшорному бизнес-партнеру Коломойскому. Кто забыл, я напомню: 700 млн м³ из государственных хранилищ “Нафтогаз” без объяснения причин просто так передал олигарху. Это произошло в начале осени. В декабре хотели отдать еще 3,5 млрд м³, но схему удалось сбить, в том числе нам с вами. А теперь, оказывается, “Нафтогазу” не хватает газа и 20 млрд грн, чтобы балансировать газотранспортную систему. И, кстати, 20 млрд грн – это как раз те 700 млн м³, которые “Нафтогаз” подарил Коломойскому”, – написал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4877860105586521

Контекст:

В ноябре 2021 года бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК “Нафтогаз” по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Гончаренко заявлял в колонке для сайта “Украинская правда”, что первые 700 млн м³ должны быть переданы “Укрнафті” 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольная Офису президента государственная компания “Нафтогаз України” подписала с Коломойским мировое соглашение и согласилась отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Пресс-секретаря Зеленского назвали дикарем за фото в Вашингтоне

19.01 / В Газпроме допустили вероятность отмены проекта «Северный поток – 2»

30.11 / ЕС вынудил латвийских рыбаков переехать в Россию

25.03 / Вместо пандемии коронавируса — эпидемия массовых расстрелов – США возвращаются к нормальной жизни со старыми проблемами

28.07 / Власти Украины пообещали вакцину только 20% населения

27.11 / Данилов о ситуации с COVID-19: При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику

06.07 / ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

20.12 / Франция решила приостановить прием рейсов из Британии

20.04 / “Не хочу быть, как Николаев, в бородавках старческих и родинках”. Садальский оскорбил болеющего раком ведущего

14.08 / “Юра помолодел, Катя светится изнутри”. Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика