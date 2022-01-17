Гончаренко заявил, что несмотря на дефицит, власть передала Коломойскому 700 млн м³ газа

“Нафтогаз” среди зимы сообщил правительству, что функционирование ГТС под угрозой. Нет газа, как и денег на его импорт. Деньги пошли на “Велике крадівництво” [президента Владимира] Зеленского, а газ подарили его офшорному бизнес-партнеру Коломойскому. Кто забыл, я напомню: 700 млн м³ из государственных хранилищ “Нафтогаз” без объяснения причин просто так передал олигарху. Это произошло в начале осени. В декабре хотели отдать еще 3,5 млрд м³, но схему удалось сбить, в том числе нам с вами. А теперь, оказывается, “Нафтогазу” не хватает газа и 20 млрд грн, чтобы балансировать газотранспортную систему. И, кстати, 20 млрд грн – это как раз те 700 млн м³, которые “Нафтогаз” подарил Коломойскому”, – написал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4877860105586521

Контекст:

В ноябре 2021 года бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК “Нафтогаз” по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Гончаренко заявлял в колонке для сайта “Украинская правда”, что первые 700 млн м³ должны быть переданы “Укрнафті” 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольная Офису президента государственная компания “Нафтогаз України” подписала с Коломойским мировое соглашение и согласилась отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ.

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