“Неожиданно”, “Уля-ля, какая мамасита”. Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой
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Сестра Комарова изображена на снимке с приподнятой ногой возле тарелки со сладостями.
“Как вам самое приличное фото из моей фотосессии?” – написала она.
“Неожиданно. Сексуальность зашкаливает”, – отреагировали в сети.
“Уля-ля, какая хот мамасита”, – прокомментировали фото подписчики.
“Прелесть”, – восхитились фолловеры.
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Контекст:
Ангелина – младшая сестра Комарова. Разница в возрасте между ними – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.
В октябре 2020 года Ангелина Комарова родила дочь Алису. Имя своего мужа она не афиширует.
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