 

“Неожиданно”, “Уля-ля, какая мамасита”. Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой

17.01.2022, 12:30, Новости дня
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Сестра Комарова изображена на снимке с приподнятой ногой возле тарелки со сладостями.

“Как вам самое приличное фото из моей фотосессии?” – написала она. 

“Неожиданно. Сексуальность зашкаливает”, – отреагировали в сети.

“Уля-ля, какая хот мамасита”, – прокомментировали фото подписчики. 

“Прелесть”, – восхитились фолловеры.

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Публикация от Ангелина Комарова (@komarova_angelina)

Контекст:

Ангелина – младшая сестра Комарова. Разница в возрасте между ними – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. 

В октябре 2020 года Ангелина Комарова родила дочь Алису. Имя своего мужа она не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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