“Неожиданно”, “Уля-ля, какая мамасита”. Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой

Сестра Комарова изображена на снимке с приподнятой ногой возле тарелки со сладостями.

“Как вам самое приличное фото из моей фотосессии?” – написала она.

“Неожиданно. Сексуальность зашкаливает”, – отреагировали в сети.

“Уля-ля, какая хот мамасита”, – прокомментировали фото подписчики.

“Прелесть”, – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ангелина Комарова (@komarova_angelina)

Контекст:

Ангелина – младшая сестра Комарова. Разница в возрасте между ними – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.

В октябре 2020 года Ангелина Комарова родила дочь Алису. Имя своего мужа она не афиширует.

—