Шарф – трендовый аксессуар зимы 2022-го, но мало кто умеет носить его правильно: главные ошибки женщин и советы по их исправлению

Шарф является элементом гардероба, который носят не только лишь для того, чтобы просто согреться, но и для того, чтобы сделать создаваемый образ гораздо более стильным. Однако достаточно часто бывает так, что женщины с этим аксессуаром выглядят несколько нелепо.

Важно правильно подобрать шарф под одежду, чтобы следовать моде и не совершать следующие ошибки в носке этого аксессуара.

Шарф-труба поверх облегающего свитера

Огромный и громоздкий шарф в сочетании с облегающим верхом визуально увеличивает шею и выглядит достаточно нелепо. Если вы не можете отказаться от этого аксессуара, то стоит выбирать модели, которые можно легко спрятать под верхней одеждой.

Сильно затянут шарф

Такой аксессуар несколько искажает пропорции. Лучше всего выбирать достаточно широкий шарф, который напоминает шаль. Его можно накинуть поверх пальто. Слишком сильно завязывать его не стоит.

Слишком громоздкий шарф

Огромный шарф визуально в два раза уменьшает рост. Невысоким девушкам стоит подбирать аксессуар в стиле кейпа или пончо.

Кроме того, чрезмерно большой шарф может придать дополнительный объем фигуре, что крайне нежелательно.

Неправильно подобранные шарф и шапка

Эти элементы образа обязательно должны идеально сочетаться по оттенку. Фактурные вязаные шапки не рекомендуется носить с тонкими и слишком легкими шарфиками.

Поскольку комплект одного оттенка уже не в моде, то стоит выбирать одинаковую фактуру и разные тона.

Шарф с логотипом и яркий верх

Шарфы с надписями и логотипами сейчас являются самым настоящим трендом сезона.

Однако стоит помнить о том, что они хорошо смотрятся только лишь при условии того, что сочетаются с одеждой максимально спокойных оттенков.

Неправильно подобранный цвет шарфа

Если хочется сделать образ ярким при помощи этого аксессуара, то стоит помнить о том, что он должен быть максимально выразительным и привлекать к себе внимание.

При этом девушкам, которые не используют декоративную косметику, не стоит носить слишком яркие шарфы. Лучше всего выбирать аксессуары более приглушенных тонов.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Один шарф на все случаи жизни

Если ваш гардероб разнообразный, то одним универсальным шарфом просто не обойтись. Этот аксессуар непременно должен быть абсолютно уникальным для абсолютно каждого создаваемого образа.

Шарф подобран не по сезону

Тонкие шарфики зимой смотрятся совершенно неуместно, точно так же как и аксессуары с крупной вязкой в теплое время года. В обоих случаях это приводит к тому, что создаваемый образ смотрится нелепо и глупо.

При выборе шарфа нужно учитывать время года, когда вы его будете носить, и грамотно подбирать материал изделия. Аксессуар обязательно должен дополнять и подчеркивать образ.

Плохое качество шарфа

Дешевый по стоимости аксессуар приведет к тому, что весь образ будет выглядеть некрасивым и неаккуратным.

Шарфик с катышками, складками и невыводимыми пятнами не должен быть в гардеробе модной и современной девушки. Некачественный аксессуар сразу же сделает образ более дешевым, даже несмотря на то что пальто дорогое.

Сложная техника завязывания шарфа

Сейчас в моде простота и лаконичность. Шарф, легко и несколько небрежно наброшенный на шею, будет более красиво выглядеть, чем тот, который завязан слишком сложным, затейливым узлом. Для удобства его можно дополнительно закрепить при помощи красивой булавки или зажима.

Основным трендом сезона является небрежная носка шарфа. При помощи этого аксессуара можно совершенно любой образ сделать более стильным и оригинальным.

Однако, чтобы добиться желаемого результата и добавить внешности небольшую изюминку, в гардеробе должно быть несколько красивых и модных шарфиков.