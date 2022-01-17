В Госпогранслужбе отрапортовали, что Порошенко пересекал границу Украины “согласно нормам законодательства”

“Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнения в установленном порядке поручений правоохранительных органов. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов”, – рассказали в ведомстве.

В то же время, как отметили в Госпогранслужбе, ее сотрудники “также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину”.

“Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину. Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и пятый президент Украины не осведомлены со ст. 33 Конституции Украины. Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, продолжающиеся необходимое количество времени”, – подчеркнули в ведомстве.

В дальнейшем Порошенко “был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину”, резюмировали в Госпогранслужбе.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. В аэропорту в Жулянах его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его на протяжении 15 минут “незаконно пытались не допустить на территорию Украины” – проверяли общеукраинский биометрический паспорт. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В Госбюро расследований проинформировали, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, однако он отказался от их получения. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали, добавили в ГБР.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать политика.

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