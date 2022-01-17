Мнение: Племянник Назарбаева снят с должности в КНБ

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7378521.html

Токаев сегодня уже окончательно отправил https://www.akorda.kz/ru/rasporyazheniem-glavy-gosudarstva-abish-samat-satybaldyuly-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-komiteta-nacionalnoy-bezopasnosti-respubliki-kazahstan-1701527 в отставку племянника Назарбаева Самата Абиша, который занимал пост заместителя главы Комитета Национальной Безопасности Казахстана. В структурах КНБ он проработал 11 лет.

Во время активной фазы событий, племянника Назарбаева уже снимали с должности, после чего КНБ Казахстана опровергала эти сообщения и утверждала, что он продолжает работу https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61d96b939a7947145a714846. По одной из версий, его временно оставили в должности, чтобы откатил последствия своих действий во время захвата боевиками Алма-Аты, в ходе которых было без сопротивления сдано здание КНБ Казахстана (вместе с оружейкой), а также поступали приказы о снятии охраны аэропорта Алма-Аты (пока неясно, кто непосредственно причастен к сдаче оружеек и аэропорта).

Стоит также отметить, что его непосредственной начальник Масимов арестован по подозрению в государственной измене. И Масимов и Самат Абиш после ухода Назарбаева с поста президента, подчинялись непосредственно Назарбаеву как пожизненному главе совета безопасности Казахстана. После того, как Токаев занял пост Назарбаева (как нас уверяют, Назарбаев сам сдал этот пост), он де-факто получил возможность контролировать КНБ Казахстана. После чего и последовали арест Масимова и отставка Самата Абиша + самоубийство главы технического департамента КНБ полковника Ибраева (который ранее руководил внутренней безопасностью Комитета).

Также стоит упомянуть, что Самат Абиш рассматривался https://zonakz.net/2019/04/05/prezident-stanovitsya-prezidentom-pervogo-zampredsedatelya-knb-kazaxstana-samata-abisha-chasto-nazyvayut-pretendentom-na-post-prezidenta-pochemu-na-snizhenie-riskov-dalnejshego-politicheskogo-rask/ в качестве одного из потенциальных преемников Назарбаева, но в конечном итоге выбор Назарбаева пал на Токаева.

PS. Еще стоит добавить, что с интервью вылез беглый назарбаевский министр Аблязов, который пытался перехватить протестную повестку и обозначить себя лидером Казахстана, что у него особо не получилось. Аблязов признал, что действовал через "штаб" развернутый на Украине (что было уже затруднительно отрицать) и фактически с территории Украины призывал к захвату административных зданий в Казахстане. Про роль подполковника Гарбузюка https://colonelcassad.livejournal.com/7363291.html в этой работе он распространяться не стал. Фактически, после того, как события в Казахстане завершились, Аблязов пытается взять всю вину на себя, выгораживая как тех, с кем он работал на Украине (а этом как минимум ССО ГУР МОУ курирующие 83-й центр ИПСО) и те круги, которые позволили ему избежть экстрадиции в Казахстан и свободно заниматься политической деятельностью, даже несмотря на то, что обвинения против него касались банальной уголовщины и криминала.

Сейчас его очевидно засунут в чулан, так как он компроментирует те круги, которые пытались перехватить и направить протесты в Казахстане в свою пользу. За Аблязовым теперь еще долго будет тянуться "украинский" шлейф + возможно и другое грязное белье всплывет. Пока что далеко не очевидно, что он действовал в сговоре с заговорщиками в КНБ, скорее пытался присосаться к процессу.

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