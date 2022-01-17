 

Звезды, страдающие от неизлечимых болезней: Крутой, Лазарева и другие

17.01.2022, 11:13, Разное
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Игорь Крутой

О том, что известный композитор страдает от сахарного диабета, стало известно несколько лет назад. Поклонникам не раз приходилось беспокоиться о здоровье Игоря Яковлевича, который заметно сбросил вес за последние годы. Однако сам Крутой не раз утверждал, что беспокоиться не о чем.

В свои 67 лет продюсер ведет активный образ жизни, тщательно следит за питанием и занимается спортом. За последние несколько лет композитор действительно сильно похудел и лишился аж 15 килограммов. Как оказалось, это связано не с другими страшными заболеваниями, которые у него подозревала общественность, а с прописанной врачами строгой диетой.

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева тоже давно мучается из-за серьезного недуга. Уже долгие годы знаменитую знаменитость беспокоит язвенный колит, борьба с которым требует соблюдения предписаний врачей. К сожалению, у актрисы не всегда получается держать себя в руках и правильно питаться.

Артистка признавалась, что часто бросает поддерживающую терапию, когда ее здоровье начинает налаживаться. Болезнь звезды то отступает, то проявляет себя вновь.

Светлана Рожкова

У артистки диагностировали билиарный цирроз печени несколько лет назад. Тогда болезнь стала для артистки неожиданностью, да прогнозы медиков не сулили ничего хорошего. Юмористке пришлось сбавить обороты в работе и следовать предписаниям врачей. К счастью, сейчас Светлана Рожкова идет на поправку.

Александр Серов

В начале октября известный артист угодил в больницу с коронавирусной инфекцией. 67-летний Серов провел в клинике больше месяца и заставил всех не на шутку переволноваться. Пока врачи боролись за жизнь исполнителя, в СМИ появилась информация о наличии у него сахарного диабета, который осложнил течение ковида.

Благо самое страшное осталось позади. Александра Серова выписали из больницы еще в ноябре, однако певец не спешит рассказывать о своих проблемах общественности.

Сати Казанова

Певица страдает от псориаза, которые медики относят к числу хронических болезней, с малых лет. По словам бывшей солистки группы “Фабрика”, в свое время недуг заставлял ее комплексовать. Однако с годами знаменитость смогла принять эту часть себя так же, как и другие. Сейчас исполнительница называет стыд разрушительным чувством и призывает всех избавляться от него.



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