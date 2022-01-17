Мнение: Зачем Россия развивает метан

Читатель Алексей поясняет, чем разные виды газов отличаются друг от друга, почему в России с газом для потребителей всё хорошо, в Армении ещё лучше, а в Казахстане — не очень. Публикую письмо:

СПГ — сжиженный природный газ. Это метан, CH4, 1 атом углерода в молекуле, который в газовой плите горит в многоквартирных домах. Сжижается при температуре минус 162, при нормальном давлении. Его, например, экспортирует Новатэк из Сабетты, а США, Катар и Австралия любят развозить по миру в качестве конкурента нашему газпромовскому трубопроводному метану же.

Не путать с СПГ (сжатый природный газ), который более правильно теперь называть КПГ (компримированный природный газ), который тоже метан, но сжатый в баллоне под давлением в 200 атмосфер.

СНГ — сжиженный нефтяной газ.

СУГ — сжиженный углеводородный газ.

Обе аббревиатуры означают одно и то же — различные комбинации пропана (C3H8, 3 атома углерода в молекуле) и бутана (C4H10, 4 атома углерода в молекуле). Это более тяжёлые углеводороды, сжижаются при смешных минус 15 и около того градусах. Здесь СНГ — это постепенно устаревающая и выходящая из употребления аббревиатура. Профессионалы обычно говорят СУГ, чтобы не путать разные газы.

Так вот. У этих газов есть очень важное отличие. Основным источником СУГов как правило являются нефтяные компании, это газообразные фазы, которые отделяются от нефти при ректификации и в других процессах. В случае с Казахстаном это уважаемые западные нефтяные компании. Цены на СУГ обычно устанавливаются рынком.

Основным же источником метана являются газовые компании, которые добывают и импортируют газ. В случае Казахстана это преимущественно КазМунайГаз и Казтрансгаз. Цены на метан обычно регулируемые.

И СУГ и метан (обычно как КПГ, но всё больше и СПГ тоже) используются как моторное топливо (для автомобилей). И здесь между Россией и Казахстаном есть огромная разница в подходе к топливным рынкам.

В России государство активно вкладывается в развитие рынка метана, чтобы на топливном рынке за потребителя конкурировали не только нефтяные компании, но и газовые. В итоге у нас часто бензин и дизель под 50, СУГ — 35-40, а КПГ — 20 рублей. Самих метановых заправок (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, АГНКС) по стране пока ещё не очень много, чуть за 700 сейчас наверное, но в рынок сейчас вливаются огромные средства, последние три года он растёт по 25-30% в год. За 2021-й год построено больше 100 заправок (из 700).

Метан как топливо менее удобен в логистике, чем бензин и СУГ, но для людей, которые считают стоимость топлива, “три раза — это три раза”.

В Казахстане же для развития рынка метана не делается примерно ничего. В итоге ценовое и конкурентное давление на нефтяные компании значительно ниже, а “бюджетный” СУГ становится значимым фактором социальной стабильности.

Для сравнения, в солнечном Узбекистане именно метан уже давно является вообще основным автомобильным топливом за пределами Ташкента, а в Армении так и вообще везде. К вопросу о том, кто вовремя среагировал на низкую покупательную способность своего населения и перестроил топливный рынок соответствующим образом.