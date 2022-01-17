 

В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta

17.01.2022, 11:04, Новости дня
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«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.

«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя, или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.

Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах РФ с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.

Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.

Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». РФ указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».

Напомним, делегация РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.



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