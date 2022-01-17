Политика: Как ВМФ РФ должен давить на США

Российско-американские консультации закончились фактически ничем – и ярким свидетельством этому стала фраза замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Как сообщил дипломат, если США и дальше будут оказывать военное давление на нашу страну, РФ может провести «мероприятия по линии Военно-морского флота». В каком состоянии ВМФ РФ сегодня и какие «мероприятия» должны быть проведены против США?

Если на тему неучтённых танков на секретных базах хранения можно долго фантазировать, то с кораблями так не получится. Все они на виду, данные по ним полностью открыты, их число доподлинно известно, как строевых, так и строящихся. Досконально понятны и их боевые возможности. Сколько в составе ВМФ РФ кораблей, которые можно применить в океанских районах Дальней морской зоны (ДМЗ) – то есть, например, прямо у побережья США?

Что имеется прямо сейчас

Если исключить малые ракетные и противолодочные корабли и тому подобную мелочь, то на все четыре флота и одну флотилию у РФ ровно 39 (тридцать девять) надводных кораблей, которые можно отправить в ДМЗ. В это число входит буквально всё – даже небольшие по водоизмещению каспийские «Татарстан» и «Дагестан». Входит зависший на ремонте «Кузнецов», зависший на перестройке «Нахимов», с трудом поставленный на ход ракетный крейсер «Москва», входят БПК «Чабаненко,» и «Левченко», которые уже давно стоят у стенки судоремонтного завода, входит эсминец «Настойчивый», который, видимо, уже не выйдет в море никогда. Из относительно новых вымпелов в это число входят восемь корветов – неплохих кораблей, но нести «Калибры», а в будущем «Цирконы» может только один из них.

А если посчитать большие корабли, способные выполнять боевые задачи и при сильном волнении и только те, которые в кратчайшее время могут выйти в море? Сколько их?

На Северном флоте их семь – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», БПК «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск», старый котлотурбинный эсминец «Адмирал Ушаков» проекта 956 и два новеньких фрегата проекта 22350 – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». На Тихоокеанском флоте их четыре единицы – это ракетный крейсер «Варяг», БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников» (модернизированный БПК), и, в теории старый эсминец «Быстрый», но он, по ряду сообщений, на грани списания и уже не боеспособен.

На Балтике такой корабль пока один – СКР «Ярослав Мудрый» проекта 11540. На выходе с ремонта второй – «Неустрашимый» того же проекта, но увы, на нём сэкономили и оставили его без противокорабельных ракет.

Чёрное море? Непонятно в каком состоянии пребывающий крейсер «Москва» (ему уже сорок лет), три фрегата проекта 11356 – «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и один СКР проекта 1135 – «Ладный». Его систершип «Пытливый» в море уже не выходит, и «Ладному» тоже осталось немного – кораблям 40 и 41 год соответственно, их боевая ценность сомнительна, техническое состояние тоже.

Этот список, а также восемь корветов и два ракетных корабля проекта 11661 с Каспия – всё, что РФ может выставить прямо сейчас.

Сколько этих кораблей могут применить «Калибры»? На Северном флоте это два фрегата проекта 22350 (по 16 ракет), на Тихоокеанском фрегат «Маршал Шапошников» (16 ракет) и корвет «Гремящий» (8 ракет), на Каспии «Дагестан» (8 ракет). На Чёрном море таких кораблей три – новые фрегаты проекта 11356, по 8 ракет на каждом.

А как у нас вообще с суммарным залпом крылатыми ракетами большой дальности с таких носителей, которые не прикованы к прибрежным водам в силу низкой мореходности? А вот как – к вышеперечисленным кораблям надо прибавить строевые подлодки «Северодвинск» и «Казань», в сумме 64 ракеты – это примерно на один средний аэродром. Возможно, что модернизированный «Леопард» проекта 971 тоже сможет их применять, но там ракеты могут находиться только в торпедном отсеке, и много их не будет. Пусть 10.

А сколько из этих кораблей смогут нести «Цирконы»? На севере два фрегата проекта 22350, две подлодки проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», на Тихом океане фрегат «Шапошников» и корвет «Гремящий».

Это все. Можно ли вот этим всем напугать НАТО? Очень сомнительно. США и НАТО не приняли российские условия по деэскалации и продолжают вести себя предельно оскорбительно.

Может быть, морская авиация ВМФ РФ могла бы решить проблему в отсутствии кораблей? Но у нас как было два штурмовых авиаполка (один на Чёрном море, второй на Балтике), так и есть. С малым налётом и лёгкими дозвуковыми ПКР Х-35. Противолодочные самолёты в РФ не производятся, бомбардировщиков Ту-22М3 у флота не осталось, а в ВКС их несколько десятков, их реальное состояние неизвестно. Их экипажи не проходят подготовку по работе против морских целей.

Может быть, страна просто не успела построить флот? На стапелях стоят новые корабли, которые еще не успели вступить в строй? Давайте проверим.

Силы на подходе

Если не считать стратегических подлодок, вооружённых баллистическими ракетами, то к 2030-му году у РФ будет девять атомных многоцелевых подлодок проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Из них две уже сданы, остальные готовятся к сдаче или в постройке. Ещё будет несколько модернизированных лодок старых проектов, что доведёт численность многоцелевых атомных ПЛ до 12 единиц на два флота. Если повезёт, то можно будет восстановить ещё две. Остальное, что есть сейчас, уже будет списано по старости. Иначе говоря, прямо сейчас строится семь АПЛ «Ясень-М».

А в надводных силах что строится? Если считать такие корабли, которыми можно давить на американцев (например, проводя боевые службы с крылатыми ракетами вблизи от американских берегов, чтобы держать США под прицелом), то картина следующая – шесть фрегатов проекта 22350 в постройке и ещё предположительно два законтрактовано, то есть их строительство ещё не начато. Из тех кораблей, о которых известно достоверно, крайний сдаётся в 2027 году.

В некоторых случаях, в дальней морской зоне могли бы применяться корветы проектов 20380 и 20385. Так, недавно корветы Тихоокеанского флота дерзко продемонстрировали флаг у Гавайских островов, и надо сказать, что американцы слегка напряглись. Сколько в постройке корветов? Всего одиннадцать, но один из них – это корабль проекта 20386, перспективы которого очень туманны. Так что гарантированно – десять, из которых, правда, три ещё даже не заложены. К концу десятилетия все должны быть достроены.

Таким образом, относительно ценных кораблей, способных действовать в ДМЗ (относительно, потому, что у всех корветов проблемы с ПВО) в РФ строится 13 единиц и предположительно пять законтрактовано. Но как же так? Ведь на флот тратились большие деньги, и регулярно докладывалось, что сдаются новые корабли?

На что потрачены деньги?

Действительно, большие деньги начали вливаться во флот с 2009 года. Сообщения о строящихся и сдаваемых для флота кораблях в СМИ были весьма интенсивны. Если у нас сейчас в строю пять новых фрегатов и шесть в постройке, а ещё восемь корветов в строю, то что же тогда всё это время строилось и сдавалось флоту? Кратко перечислим.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М». Те самые, которые, вместе с «Дагестаном», стреляли «Калибрами» с Каспия. В серии двенадцать кораблей, девять уже сдано. Проблема с ними ровно одна – они не могут действовать вдали от берегов.

Межбазовый переход с Чёрного моря на Балтику для пары таких кораблей показал, что им просто опасно ходить в дальнюю морскую зону. Скорость их недостаточна, маневрировать вместе с полноценными кораблями они не могут. Защищаться от ударов с воздуха им нечем, средств обнаружить хотя бы пуск торпеды по себе они не имеют. Самостоятельно применить противокорабельные ракеты они не могут, нет систем для выработки целеуказания. В каком-то смысле это просто плавучие пусковые ракетные установки. Кроме того, у большей их части немецкие дизеля, и когда подойдёт время ремонтировать их, то мы обнаружим, что запчасти к ним под санкциями.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». В серии на сегодня шестнадцать кораблей, из них три сдано. Это быстроходные корабли с минимумом импорта, с хорошей мореходностью и большим запасом на модернизацию и новое оружие. Те из них, которые несут комплекс «Панцирь-М», могут поражать воздушные цели – самолёты и ракеты. Корабли могут вести морской бой. Проблема в двигателях. Когда ВМФ заказывал серию кораблей, не было проверено, может ли изготовитель дизельных двигателей, питерский завод «Звезда» производить их в нужных количествах. В итоге при очень коротких сроках постройки (головной корабль завод «Пелла» сдал быстрее, чем аналогичные корабли сдавались в СССР) серия «встала». А потом и финансовые проблемы добавились, сейчас недостроенные корабли стоят у стенки. «Каракурты» – очень продуманные корабли. Проблема в том, что их нет.

Патрульные корабли проекта 22160. Удивительный проект. ВМФ даже не пытался применять их для решения каких-то боевых задач, потому, что их нельзя решить этими кораблями – они вооружены одной лишь пушкой калибра 76-мм. Некоторые СМИ распространяют недостоверные данные о якобы секретных контейнерных пусковых установках, хотя в силу их недостатков флот эту тему и не открывал. Их нет и не будет на вооружении.

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка». Когда-то это были хорошие подлодки, но с тех пор утекло много воды. Сейчас им нужна серьёзная модернизация, даже новым.

Все эти программы не были дешевыми. Так, серия «Буянов-М» и безоружных тихоходных «патрульников» по цене примерно как почти половина тяжёлого авианосца. С «Каракуртами» – половина. На это ли ушли все флотские деньги? Нет, не только и не столько. Правильный ответ звучит так – «Булава», «Борей», «Ясень» и «Посейдон».

Озвучивать точные цифры, потраченные на все эти программы, не стоит по соображениям секретности. В приближенном виде можно сказать следующее. Программа «Посейдон» встала стране в стоимость примерно бригады из шести надводных кораблей на уровне корвета и одной потерянной ракетной атомной подлодки – «Белгорода», который мог бы быть достроен как носитель «Калибров».

Серьезные деньги были потрачены на ракету «Булава». Но может быть, стоило сделать «Борей» под ракету «Синева», и потом заменить её на «Лайнер»? Это обошлось бы существенно дешевле, технических препятствий для такого решения не было.

Атомные подводные лодки «Борей». Конечно, эти корабли были необходимы. Ныне ходящим на службу подлодкам проекта 667БДРМ осталось недолго, корабли уже старые. Вопрос в количестве. Сообщения СМИ, имевшие место в декабре, о постройке дополнительных «Бореев» с доведением их числа чуть ли не до четырнадцати единиц, вызывают удивление. Развертывание этих лодок просто нечем обеспечивать – нет ни противолодочных кораблей, ни тральщиков, ни авиации. А ведь это очень дорогие лодки.

Но самыми дорогими стали подлодки «Ясень-М». На стоимость восьми единиц этого проекта можно было бы провести пять Олимпиад в Сочи с перестройкой города в каждом случае. Или построить 5-7 тяжёлых авианосцев. Будет ли боевая эффективность этих восьми «Ясеней» оправдывать такие затраты – большой вопрос.

Момент истины

Настало время платить по счетам. Так какие «мероприятия по линии Военно-морского флота» можно провести с имеющимся на данный момент у РФ военно-морским флотом? Из того, чем можно напугать американцев – только вывод «Бореев» и старых 667БДРМ на удар по США баллистическими ракетами по «коротким» траекториям с малым подлётным временем. Увы – это неплохой подод для того, чтобы США начали ядерную войну. В такие опасные игры лучше не играть. Да и готов ли наш подплав к таким операциям?

Чтобы реально проводить «мероприятия по линии Военно-морского флота», чтобы давить на США – нужно нечто, что способно нанести ощутимый вред именно им. То, чего в составе ВМФ РФ сейчас, к сожалению, или нет вовсе, или критически мало.

Если это носитель корабль-крылатых ракет – то не канонерка в 900 тонн, поход вокруг Европы на которой может привести её к гибели в шторм, а корабль, пусть небольшой, но способный перейти в западное полушарие и применить ракеты там. В итоге не пришлось бы думать про ракеты в Венесуэле, они были бы у Майами сразу.

Или, как вариант – корабль, способный применить противокорабельные ракеты по кораблям ВМС США в местах их боевых служб, в той же Средиземке или Персидском заливе. А значит, способный туда перейти. Желательно ещё, чтобы отряд таких кораблей нельзя было одномоментно уничтожить ударом палубной авиации. И чтобы их скорость позволяла держаться за авианосцем на нужной дистанции, не давать ему оторваться от слежения.

Или можно было построить побольше малых корветов с противолодочными возможностями. Их задачей было бы обеспечить невозможность скрытого присутствия американских подлодок у наших баз – а значит, обеспечить скрытный выход наших лодок в море и создать массу проблем для ВМС США с их поиском. Старые подлодки можно было бы отремонтировать, модернизировать и вооружить «Калибрами» и новыми торпедами.

Иначе говоря, можно было построить не сильно большой, но сбалансированный флот, в котором были бы все необходимые силы, пусть и понемногу. Денег на это хватало, и время было. Будем надеяться, что оно еще есть, а подходы к строительству флота будут как минимум скорректированы.

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