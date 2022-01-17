Епископ предостерег от «алкогольной вакханалии» на Крещение

Крещенские купания, превращаясь в «вакханалию с обильным распитием алкоголя», становятся грехом, сказал замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом», – передает РИА «Новости» слова епископа Саввы.

Поскольку купание – это только обычай, окунаться в ледяную прорубь не стоит тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, добавил епископ.

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен.

Воду освящают и накануне – ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела. В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. Также среди верующих есть традиция крещенских «купаний» в прорубях, которая, как отмечают священники, особенно развилась в РФ в последние 30 лет.

Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний.