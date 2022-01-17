Полуголая 48-летняя Клум покрутила пятой точкой перед камерой и присела, разведя ноги
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Модель покрутила перед камерой пятой точкой и присела, разведя ноги в стороны.
Таким образом она сообщила о выходе трека Chai Tea, который записала вместе с американским рэпером Snoop Dogg.
“1, 2, 3, поехали! Chai Tea с Хайди уже вышел!” – говорится в посте.
ВИДЕОВидео: WeddingCake / YouTube
Контекст:
Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
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