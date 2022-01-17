 

Порошенко: Власти превращаются в Януковича и отбрасывают нас назад на 10 лет

17.01.2022, 11:00, Новости дня
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Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину самолетом из Варшавы, он заявил, что на паспортном контроле его пытались не пропустить в страну. 

“Сегодня они сами превращаются в [четвертого президента Виктора] Януковича, а нас отбрасывают назад на 10 лет! И мы тут не для того, чтобы защитить Порошенко! Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину!” – заявил политик. 

Фото: pravda.com.ua

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и сообщил, что направляется в Печерский суд. “Сейчас я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой”, – сказал Порошенко. 

Порошенко вийшов людей. Натовп скандує “Порошенко”

— Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Порошенко виступає на мітингу: більшість тут знайомі обличчя. Це разом з вами ми робили Революцію Гідності pic.twitter.com/vDwGhpsFlS

— Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022

“Интерфакс-Украина” сообщает, что, судя по надписям на плакатах, люди прибыли на митинг в аэропорт из разных частей Украины. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать политика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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