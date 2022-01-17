 

Правительство Канады призвало граждан избегать поездок в Украину из-за российской агрессии

17.01.2022, 11:00, Новости дня
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“Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что уровень предупреждения изменили 15 января. 

Скриншот: travel.gc.ca

Скриншот: travel.gc.ca

17–18 января  министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Киев, где встретится с украинскими чиновниками и канадскими военными инструкторами.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”.

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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