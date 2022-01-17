Мнение: В спорте всё интереснее



Пловцы среднего пола

Сногсшибательные новости!

“Эпохальное событие в американском студенческом спорте: пловчиха-трансгендер Лайа Томас, которая ещё недавно была юношей и три года выступала в мужских соревнованиях по плаванию, но в прошлом году стала девушкой и начала бить все рекорды в женском, неожиданно проиграла соревнования по плаванию другой трансгендерной спортсменке (или спортсмену), Айшаку Хенигу, который (или которая) три года выступала за женскую команду, но в этом году решила стать мужчиной, и начал(а), но ещё не закончил(а) процедуру смена пола.

На дистанции 100 метров вольным стилем Айшак Хениг опередил(а) Лайу Томас на 3 с лишним секунды, на дистанции 400 метров вольным стилем — на 1,5 секунды.

После победы Хениг задрала купальник и продемонстрировала грудь. Мужскую. Он(а) уже прошла операцию по удалению груди, но ещё не начала принимать тестостерон, чтобы иметь возможность отплавать ещё один сезон за женскую команду своего университета”.

Юноша, переходящий в девушку, проиграл девушке, переходящей в юношу! Похоже, мировому спорту действительно пришел конец… Во всяком случае – женскому. Феминистки, на мой взгляд, должны возбудиться, ведь “повесточка” здесь начинает противоречить самой себе. Упор на “поддержку трансгендеров” очевидным образом убивает женский спорт в принципе – просто потому, что мужчины (и даже переделанные в мужчин), увы, физически сильнее, быстрее и выносливее женщин.