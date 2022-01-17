Агенты нигерийской разведки и 8 лет за файер

Хроника текущих репрессий. Выпуск 6.

Ликвидация «Мемориала»*, блокировка сайта ОВД-Инфо*, обыски у сторонников Алексея Навального и пополнение в реестре «иноагентов» — такой неутешительный конец декабря. Календарь перевернули, год новый, а политпрессинг остался с нами и в 2022 году. Бывшие координаторы штабов Навального**, опасаясь оказаться за решеткой, продолжают уезжать из страны, ближайших соратников оппозиционера внесли в список Росфинмониторинга и стало известно, как можно оказаться в реестре СМИ-«иноагентов» после поездки в такси с иностранным студентом. Вот такое шальное начало года! «Новая» продолжает вести «Хронику текущих репрессий».

ДЕЛА ПРОТИВ СТОРОННИКОВ НАВАЛЬНОГООтбыли из страны в неизвестном направлении

Тенденцией ушедшего года стала массовая эмиграция активистов, правозащитников и журналистов из России. Судя по всему, это продолжится и в наступившем году. Так, стало известно об отъезде экс-координатора штаба Навального в Ярославле Александра Смирнова. Об этом он написал в Facebook, но не уточнил, когда и куда именно уехал.

Другой координатор штаба Навального — в Костроме — Александр Зыков тоже покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования, сообщили журналисты «7×7». Он не стал говорить, в какой стране он находится.

Зыков в конце декабря замечал признаки слежки за собой со стороны полиции. В частности, 26 декабря оперативники попросили соседа Зыкова, чтобы тот уступил им место на парковке у дома. Когда активист на следующий день пошел в посольство одной из европейских стран в Москве, он заметил машину полиции, изнутри которой за ним наблюдали, — так описывал события в Facebook активист. Он отметил, что уехал временно и хочет вернуться в Кострому.

Экс-координатор штаб Навального в Ярославле Александр Смирнов

ДЕЛО ИНОАГЕНТОВАгенты Нигерии, Таджикистана и Марокко

Когда Минюст пополняет списки СМИ-«иностранных агентов», ведомство не утруждает себя как-то оповещать подвергаемых государственной обструкции, и уж тем более объяснять причину, почему тот или иной человек оказался в их реестре. Эти обстоятельства становятся известны, когда новоиспеченные «иноагенты» судятся с Минюстом и получают на руки мотивировочное решение суда. Причем эти причины получения «иноагентского» статуса с каждым разом становятся все абсурднее. Так, координатор «Голоса»* в Твери Артем Важенков* рассказал, что его включили в реестр СМИ-«иноагентов» из-за денежного перевода от гражданки Нигерии Абуре Флоренции, с которой он не был знаком.

«1 апреля 2021 [года] мне перечислили деньги с карты этой женщины за покупку билета на самолет, за который я, в свою очередь, расплатился милями одной из авиакомпаний. Таким образом, я просто продал накопившиеся мили одной из авиакомпаний. То есть это не перевод, а сделка, плата за продажу, и это видно из детализации моих платежей. Но РФ считает, что это серьезное основание полагать, что я «нигерийский шпион», — написал Важенков.

Координаторы «Голоса»* в Алтайском крае и Тамбове Катерина Кильтау* и Владимир Жилкин* узнали, что их внесли в список «иноагентов» из-за денежных переводов в 200 рублей. Кильтау опубликовала копии документов в Facebook. Из них следует, что 24 августа она получила денежный перевод от гражданина Таджикистана Отабека Холдорбоевича в 200 рублей.

«Я пыталась вернуть деньги, потому что не знала, кто это, а главное — за что. Не получилось. Из открытых источников стало ясно, что он учился в Политехе в Барнауле (как и я), а сейчас занимается ремонтом квартир. Видимо, кто-то попросил его это сделать, скорее всего, в обмен на спокойную жизнь», — пояснила она.

Координатор тамбовского отделения «Голоса» рассказал в фейсбуке, что его внесли в список «иноагентов» после того, как в феврале 2020 года он получил от марокканского студента по имени Лотфи Хазма 171 рубль в качестве платы за поездку в такси.

Фото: Соцсети

ДЕЛО АКТИВИСТА ЕГОРОВА

Прокуратура обжаловала приговор коломенскому активисту Вячеславу Егорову, осужденному по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК) на год и три месяца колонии общего режима. Гособвинение требует ужесточить наказание.

Апелляционное представление поступило в Коломенский городской суд 15 ноября, но адвокат Мария Эйсмонт получила его копию только 6 января.

Уголовное дело против Егорова возбудили на основании четырех административных дел по статье о нарушении «митингового» законодательства (ст. 20.2 КоАП). По трем из них активиста признали виновным. Материалы четвертого — об организации акции из-за статьи на «Яндекс.Дзене» — полицейские передали следствию для возбуждения уголовного дела.

Около полугода Егоров провел под домашним арестом. Позже меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий, а затем — на подписку о невыезде.

Вячеслав Егоров. Фото из личного архива

ДЕЛО ОТЦА ЖДАНОВА

Отца Ивана Жданова 67-летнего Юрия Павловича, получившего условный срок, отправили в СИЗО за нарушение подписки о невыезде до апелляции. Посещение в Нижегородской области 83-летней тети сочли «нарушением подписки», объяснил адвокат Владимир Воронин в Instagram.

Защитник уточнил, что в приговоре суда, который назначил Жданову-старшему три года условно, не указано, как должна работать подписка. В тексте решения суда указано, что «меру пресечения» Юрию Жданову «на апелляционный период изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении».

«Формулировка не очень понятная. Что ему нельзя покидать? <…> Можно ли ему покидать Ненецкий автономный округ? <…> У него есть тетя 83-летняя. Она, естественно, тяжело пережила заключение [Жданова-старшего] под стражу. Он праздники решил провести с тетей, встретиться с ней, Новый год вместе отметить», — сказал Воронин. Адвокат отметил, что тетя Жданова-старшего живет в Нижегородской области, где его и задержали в конце декабря.

Также в приговоре суда отмечается, что Жданову-старшему нельзя менять постоянное место жительство без предварительного уведомления и нужно «периодически являться на регистрацию».

«На самом деле, даже непонятно, что значит «являться периодически»? Суд же не мыслит категориями «периодически». Суд мыслит категориями «раз в месяц», «два раза в месяц», — заметил адвокат. Сейчас Юрий Жданов находится в СИЗО-3 Нижегородской области.

Иван Жданов. Фото из личного архива

«ДВОРЦОВОЕ ДЕЛО»

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима участника акции протеста 23 января Вячеслава Игумнова. 21-летнего москвича признали виновным в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, во время протестной акции 23 января Игумнов, находясь недалеко от улицы Большая Дмитровка, зажег файер и бросил его в полицейских. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

В ходе прений прокурор запрашивал для Игумнова восемь лет колонии.

ДЕЛО ШОЛАДЕМИ«Неприятно. Противно»

12 января силовики заявились с обыском к бывшему кандидату на выборы в Госдуму Самсону Шоладеми. За день до этого его вызывали на допрос.

«Неприятно. Противно. Парализован мой рабочий график. Большинство встреч на этой неделе придется отменить, потому что теперь мой лучший друг — адвокат. Заниматься политикой в РФ — это большая роскошь для человека, придерживающегося оппозиционных взглядов», — написал в Facebook Шоладеми.

Следователь МВД, по его словам, по телефону вызвал его на допрос за день до обыска. Представители Telegram-канала «Реальная жизнь ВАО», основанного Шоладеми, писали, что «в районе [19.00 мск] домой к Самсону пришли с обыском и изъяли все ноутбуки, включая планшет его сына».

По словам активистки Эльвиры Вихаревой, допрос Шоладеми продолжался больше семи часов. Ночью его отпустили с подпиской о неразглашении. Вихарева предположила, что речь идет об уголовном деле о клевете из-за неких высказываний Шоладеми в прошлом.

Самсон Шоладеми

ДЕЛО ФБК***

Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список террористов и экстремистов. Это следует из обновленного перечня ведомства.

Жданов и Волков являются фигурантами нескольких уголовных дел, связанных с ФБК. В частности, они проходят по делу о сборе денег для «экстремистской организации» (ч. 1 ст. 282.3 УК) из-за видеоролика, в котором они рассказали о сборе средств для команды Навального.

Включение в перечень Росфинмониторинга означает блокировку банковских счетов. Попавшие в список террористов и экстремистов люди имеют право лишь снимать по 10 тысяч рублей ежемесячно на себя и на членов своей семьи.

Координатор региональной сети штабов Леонид Волков и Алексей Навальный

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Внесены Минюстом РФ в реестр «иноагентов»** Признаны Мосгорсудом экстремистскими*** Внесены Минюстом РФ в список «иноагентов», решением суда признаны экстремистской организацией.

—