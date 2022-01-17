 

Скандалы: Новая песня Шнурова про мусор стала хитом уличных музыкантов

17.01.2022, 10:52, Разное
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По скорости «ухода в народ» композиция группы «Ленинград» имеет все шансы занять место предыдущего городского хита «В Питере – пить» 

Исполнителей взорвавшего тренды YouTube хита «Пока так» подписчики Telegram заметили на набережной канала Грибоедова и на Петроградской стороне. Судя по скорости «ухода в народ», композиция имеет все шансы занять место предыдущего городского хита «В Питере – пить», тем более, что пандемия и объявленный Смольным «комендантский час» не позволяют так же весело гулять ночами по питейным заведениям города, как это делали герои клипа и их прототипы.

 

Группировка «Ленинград» посвятила песню «Пока так» своему родному Петербургу, где поднакопились мусор, снег и лед под ногами и на крышах, сняв клип во дворе на улице Ефимова. Текст ясно дает понять, что виновным в коммунальных и не только проблемах музыканты видят губернатора Александра Беглова, равнодушного к городу.



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