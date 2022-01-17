 

Мнение: Откройте, к вам врач

17.01.2022, 10:50, Разное
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Петербуржские власти дали суровый ответ всем критикам "мусорной реформы": Смольный не пойдет на поводу шантажистов и не откажется от проводимой им политики мусорной реформы. Все попытки оказывать на власть давление будут пресекаться прокуратурой.

Ответ дан тем "шантажистам", которые высказывают необоснованные претензии по поводу стремительного роста мусорных свалок во дворах города. Всё идет по плану, и уже очень скоро дворы города будут благоухать невероятной свежестью, – сообщили в Смольном. Запах гниющих отбросов вот-вот сменится на запахи березовых рощ и кедровников. А у кого с обонянием возникнут сложности – к тем выедут лор-врачи из прокуратуры.

Источник: Эль Мюрид



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