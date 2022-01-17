 

Полный аут: Новак Джокович депортирован из Австралии

17.01.2022, 10:32, Разное
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В воскресенье в Мельбурне Федеральный суд Австралии принял решение аннулировать визу первой ракетки мира, действующего победителя Australian Open Новака Джоковича и депортировать теннисиста из страны. Вердикт озвучили через шесть дней после того как невакцинированному Джоковичу восстановили визу, аннулированную 6 января.

Джокович покинул Австралию и, по местным законам, теперь не сможет въехать в страну еще три года. Это подтвердила министр внутренних день Карен Эндрюс

Его визу аннулировал министр Хоук (министр по иммиграции Алекс Хоук – прим. ред). Федеральный суд это решение не отменил, и в результате ему (Джоковичу) на три года будет запрещен въезд в страну, – сказала Карне Эндрюс. 

При этом премьер-министр страны добавил, что “при правильных условиях у человека есть возможность вернуться”. И это будет учитываться, когда “придет время для принятия решения”.

Сербский спортсмен, покидая страну, тоже сделал заявление, отметив, что сильно разочарован решением австралийских властей: 

Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом.Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру, – заявил теннисист. 

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала отсутствия первой ракетки мира на турнире Большого шлема “большой потерей” и призвала других спортсменов прививаться вовремя. 

Игры Australian Open начались сегодня, и теперь главным претендентом на победу, как утверждают спортивные аналитики, стал Даниил Медведев. 

Напомним, что прибывшему в начале января в Австралию Новаку Джоковичу аннулировала визу из-за отсутствия обязательной вакцинации от COVID-19. Несколько дней спортсмен провел в иммиграционном изоляторе Мельбурна (гостинице для нелегальных мигрантов). Новак, утверждая, что получил медотвод от прививки и его документы были приняты австралийским штатом Виктория и национальной Федерацией тенниса, подал апелляцию, быв выпущен и даже прошел жеребьевку. 



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