Диетолог Чехонина рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

Врач-диетолог Юлия Чехонина призвала отказаться от соли, не закусывать алкоголь соленой едой.

Употребление спиртных напитков может оказать негативное влияние на организм, особенно на печень. Алкоголь стимулирует аппетит, а соленая пища усиливает жажду, заставляя пить больше. Это также может вызвать вздутие живота. Многие люди испытывают похмельную головную боль на следующий день после употребления алкоголя из-за обезвоживания. По словам эксперта, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием натрия может усугубить эффект.

В число вредной еды вошли маринованные огурцы, в составе которых содержится уксусная кислота, консерванты, сахарин. Это достаточно сильные компоненты, которые плохо воздействуют на слизистую оболочку желудка, в результате чего могут возникнуть боли. Употребление алкоголя вызывает краткосрочные и долгосрочные повреждения печени. Сохранение обезвоживания является ключом к тому, чтобы избежать похмелья, пишет портал Nation News.

Источник: nation-news.ru