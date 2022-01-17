Адвокат Жорин подозревает вдову Градского в инсценировке ограбления

Сергей Жорин, известный российский адвокат, подчеркнул, что провел анализ дела об ограблении Марины Коташенко, вдовы Александра Градского, и отметил, что нашел несколько весьма подозрительных деталей.

По словам адвоката, подозрительно именно то, что вдова пояснила полиции об инциденте не сразу, а через несколько часов. По последним данным, женщину ограбили в 13 часу дня воскресенья, но она обратилась в полицию в 20 часов вечера.

Сергей Жорин отметил, что полиция сомневается в показаниях Коташенко. Также адвокат подозревает девушку в причастности к ограблению.

В воскресенье, 16 января, на Марину Коташенко напала группа неизвестных мужчин. По словам женщины, водитель Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после чего в ее машину подсели его подельники. Угрожая Коташенко оружием, они заставили ее вернуться в Наро-Фоминский коттеджный поселок. Вдова Градского пояснила правоохранительным органам, что нападавшие украли у нее сумму в 100 миллионов рублей, которые она хранила под своей кроватью.

Получив желаемое, мужчины, под угрозой убийства Коташенко, потребовали от нее довести их до Апрелевки, где они совершили пересадку в белый Mercedes, направившийся в Москву. Прокуратура сообщает, что открыла дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Источник: www.5-tv.ru