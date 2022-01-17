Юристы рассказали, как не стать жертвой подставщиков

На дорогах автомобилистов подстерегают различные подставы. Водителям следует знать подробности аферы с пешеходами и правила поведения в ситуации.

Автомобилисты продолжают страдать от злоумышленников. Аферы они проводят во дворах, пешеходных переходах без регуляции движения и возле торговых центров.

В автоподставе может действовать как одиночка, так и группа лиц. По сценарию, человек внезапно появляется перед водителем и падает под машину или на капот. В результате его “личная вещь” приходит в “негодность”. Подставщик предлагает водителю заплатить компенсацию по рыночной цене или ремонтные работы.

Если вину водителя можно доказать, то он должен будет заплатить штраф или потеряет права. Юристы рассказывают, что “пострадавшие” предлагают урегулировать конфликты на месте и не обращаться в суд. Специалисты рекомендуют дождаться сотрудника полиции для оформления ДТП, а не соглашаться на такие предложения.

Источник: inforeactor.ru