Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране – Порошенко

Порошенко заверил, что его политическая сила не работает на дестабилизацию в Украине.

“Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: Майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, независимо от воли Порошенко ситуация пойдет вразнос, и этим уж точно воспользуется Путин. Путин мой враг. Зеленский – всего лишь оппонент”, – сказал он.

На вопрос о том, что из-за одного политика люди не выйдут на протесты, Порошенко ответил, что их могут побудить к этому действия власти.

“Слушайте, люди выходили и в -25 °C. И “держали” площадь долго. Поэтому эти ваши три тезиса не разделяю. Но скажу, что Майдан может организовать только власть – своими бессмысленными действиями. Должен подчеркнуть: если власть придет в себя, будет работать на единство страны для отпора агрессора, Петр Порошенко, “Европейская солидарность” и, убежден, большинство демократических сил будут поддерживать это”, – заверил политик.

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.

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