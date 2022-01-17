Самолет Порошенко приземлился в Жулянах, его встречают несколько тысяч человек

На сайте аэропорта сообщается, что самолет “Варшава – Киев” приземлился в 9.03.

Под аэропортом собрался митинг в поддержку Порошенко, люди пришли с государственными флагами, флагами с партийной символикой “Европейской солидарности”, черно-красными знаменами, плакатами “Стране нужен Порох”, “Возвратим Украине достоинство”, “За нами правда, за нами победа”, “We need democracy”, “Руки прочь от Пороха”, “Стоп репрессиям” и другими.

По оценке агентства “Интерфакс-Украина”, присутствует несколько тысяч человек.

На площади перед терминалом прибытия аэропорта установлен большой экран. По периметру здания аэропорта охраняет полиция. “Интерфакс-Украина” отмечает, что приехали не только жители столицы, но и люди из всех регионов страны, в том числе оккупированного Крыма. Встречу организовали гражданское объединение “Справа громад” и партия “Европейская солидарность”.

Активісти з усієї України збираються у Жулянах на акцію проти політичних репресійhttps://t.co/T7YpoZ5wqy pic.twitter.com/CXXKjZAwyN

— Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) January 17, 2022

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать политика.

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