“Сиси хорошие”. Саша Бо показала выпадающую из бюстгальтера грудь и засветила в бане соски

“В надежных руках”, – написала она.

Саша Бо позировала в бледно-желтом раздельном купальнике. На фото видна нижняя часть голой груди, выпадающей из бюстгальтера.

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“Сиси хорошие”, – отметил подписчик kola_509.

Также блогер 17 января опубликовала свои фото в купальнике, засветив и зону бикини. На снимках, сделанных в бане, также видны соски, выделяющиеся под тканью бюстгальтера.

“Отдых, заставивший остановиться и задуматься. Как минимум над большим камином в собственном доме где-то за городом. Днем из коттеджа видны самые высокие вершины украинских Карпат – Говерла и Петрос. А ночью через большие панорамные окна можно разглядывать созвездия”, – написала она.

Саша Бо отметила идеальную тишину вокруг и свежий воздух.

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“Грудь просто мегагармоничная к вашей фигуре”, – написала iryna_pietukhova.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2011 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Впервые блогер показала нового возлюбленного, Тарнавского, в декабре 2021 года.

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