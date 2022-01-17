Из-за депортации действующий чемпион Australian Open Джокович не сможет принять участие в турнире

Первая ракетка мира Новак Джокович потерпел поражение в противостоянии с австралийскими властями, которые добились его депортации из страны, пишет Fox News. Как напоминает издание, Джокович — действующий победитель Australian Open, однако теперь он не сможет принять участие в предстоящем турнире.

Это важная новость. И появилась она этим утром. Срочная новость от Fox News. Новак Джокович выбыл из турнира Australian Open. Его противостояние с австралийским государством, австралийскими властями проходило в два раунда. В первом раунде его в течение нескольких дней держали под стражей в отеле, поскольку он попытался въехать в эту страну для участия в Australian Open, будучи уверенным в том, что у него есть медицинский отвод от руководителей турнира, однако власти — пограничники — сказали, что никакого отвода у него нет.

Он выиграл апелляцию в одном суде, однако на это решение была вновь подана апелляция уже миграционными властями Австралии, которые попытались аннулировать его визу. Вот что этим утром заявил Джокович, когда его депортировали.

Он заявил следующее: «Теперь я посвящу немного времени отдыху и восстановлению, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии, помимо этого. Я крайне разочарован постановлением суда об отклонении моей заявки на юридический пересмотр принятого министерством решения об аннулировании моей визы, которое означает, что я не могу остаться в Австралии и принять участие в Australian Open. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими властями в связи с моим отъездом из этой страны».

Он — действующий чемпион Australian Open. И он не может играть, поскольку не вакцинирован.

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.