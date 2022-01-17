«Мы не можем ассоциироваться с партией» — Лувр запретил Ле Пен сниматься в предвыборных видео на фоне музея

Парижский Лувр потребовал от Марин Ле Пен удалить предвыборный видеоролик, в котором кандидат в президенты Франции снялась на фоне музея, пишет Le Parisien. Как пояснили представители учреждения, использование изображений Лувра возможно только после согласования с администрацией и предполагает денежное вознаграждение музею. Сотрудники избирательного штаба Ле Пен в ответ попросили опубликовать согласования и счета, выставленные Макрону за выступление на площади перед Лувром в 2017 году.



AP

Парижский Лувр не оценил предвыборный видеоролик Марин Ле Пен, в котором кандидат в президенты снялась на фоне стеклянной пирамиды музея, а также на территории Наполеоновского дворика, пишет Le Parisien. «Никаких разрешений не было предоставлено. Музей Лувра как эксклюзивный правопреемник всех имущественных прав на пирамиду, спроектированную архитектором Пеи, напоминает, что любое использование изображения пирамиды должно быть объектом предварительного согласования», — сообщило учреждение культуры журналистам.

Affaissement du pays, déclassement des Français : c’est au Louvre qu’a commencé le quinquennat d’Emmanuel Macron.

Pour renouer avec un destin collectif et un grand projet national, n’attendez pas l’élection présidentielle : faites-la !

Retrouvez ma déclaration du Louvre pic.twitter.com/jmWJY2qCZh

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 15, 2022

По словам представителей Лувра, «кандидат и члены её команды были проинформированы об этом 11 января в Лувре, когда они присутствовали на территории музея «для съёмок». С тех пор руководство Лувра несколько раз общалось с командой Марин Ле Пен с просьбой не размещать видео, однако безрезультатно, свидетельствует источник внутри музея.

«Они ворчат для проформы. Не хотят неприятностей с властью», — отмахиваются от обвинений члены команды Ле Пен. Тем временем Лувр не намерен останавливаться на предупреждении, отмечает газета. «Мы принадлежим всем французам. Мы не можем ассоциироваться с какой-либо партией, с каким-либо требованием. Однако в своём клипе Марин Ле Пен заявляет свои права на изображение Лувра», — говорит источник издания.

Как передаёт Le Parisien, музей уже сталкивался с подобной проблемой, поскольку пирамида также появлялась в предвыборном ролике Эрика Земмура. Лувр попросил политика удалить это изображение из видео по электронной почте. В случае отказа кандидат может подвергнуться судебному преследованию. В ситуации с Марин Ле Пен учреждение намерено идти по тому же пути. В субботу Лувр сообщил, что оставляет в силе требование об удалении видео.

Обычно, когда предприятие хочет связать свой имидж с изображением Лувра, это приводит к заключению «партнёрского соглашения», которое влечёт за собой денежное вознаграждение музею. Как уточняют в учреждении, Марин Ле Пен не обращалась с подобной просьбой. В любом случае, ей было бы отказано, учитывая политический характер этой инициативы.

Тем временем, заместитель главы избирательного штаба Ле Пен Жан-Филипп Танги утверждает, что не получал запроса на удаление видео от музея. «У нас есть разногласия с руководством — напомню, назначенным правительством — по поводу того, что относится к «праву пользования, тем, что принадлежит всем». Очевидно, что это право различается в случае Эммануэля Макрона в 2017 году и Марин Ле Пен в 2022 году», — замечает сотрудник избирательной кампании. Приближённый Ле Пен также призывает Лувр опубликовать согласование использования площади перед пирамидой Эммануэлем Макроном для «гигантского митинга» в 2017 году и выставленные ему счета. По мнению Танги, это «пролило бы свет» на спор.