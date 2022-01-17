 

Глава МИД Германии рассказала о желательных отношениях с Россией

17.01.2022, 9:34, Новости дня
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву рассказала, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.

«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – цитирует ТАСС Бербок.

Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защиты в киберпространстве.

«В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины», – подчеркнула министр.

По ее словам, сегодняшняя 30-я годовщина дипломатических отношений Украины и Германии является хорошей возможностью для их обновления. 

«Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства», – подчеркнула Бербок.

Ранее сообщалось, что глава германского МИД Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию станут для Бербок первыми в качестве министра.

Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также

заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он

потребовал репараций от Германии.



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