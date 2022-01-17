 

В Улан-Удэ запретили Крещенские купания

17.01.2022, 9:34, Новости дня
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На заседании Республиканского оперативного штаба Бурятии было принято решение об ограничении организации купелей на территории города Улан-Удэ. В районах республики купели будут организованы с учетом профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, сообщили в правительстве республики.

«В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом «омикрон» на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ», – передает официальный сайт правительства Бурятии. 

В районах республики будут организованы купели с учетом всех мер профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности. В частности, в местах организации купелей будут отсутствовать теплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте. Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются. Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и г. Северобайкальск.

Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний.



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