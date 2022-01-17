 

Валентина Терешкова предложила запретить шутить над представителями власти

17.01.2022, 9:31, Разное
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова подготовила законопроект, предусматривающий административную ответственность за шутки о высокопоставленных чиновниках.

По мнению парламентария, подобный юмор оскорбляет не только политиков, но и чувства россиян, голосовавших за них.

Терешкова призналась, что получает большое количество писем от простых граждан, возмущенных шутками над представителями власти.

Терешкова предложила запретить шутить– Как можно насмехаться над народно избранным президентом? У этих “юмористов” вообще нет ничего святого! – заявила депутат.

В случае принятия поправки, россиянам будет запрещено шутить над президентом, членами правительства и депутатами Госдумы. Виновным грозит грозит штраф до 500 тыс. рублей, а в особых случаях – внесение в реестр “иностранных агентов”.

Терешкова подчеркнула, что законопроект предусматривает ответственность только за шутки над российскими политиками и представителями власти дружественных стран.

– Смеяться над американцами или европейцами не только можно, но и нужно, – пояснила депутат.

Терешкова добавила, что некоторые “сами делают себя посмешищем, идя на высокий пост в 79 лет”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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