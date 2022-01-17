Валентина Терешкова предложила запретить шутить над представителями власти

Депутат Госдумы Валентина Терешкова подготовила законопроект, предусматривающий административную ответственность за шутки о высокопоставленных чиновниках.

По мнению парламентария, подобный юмор оскорбляет не только политиков, но и чувства россиян, голосовавших за них.

Терешкова призналась, что получает большое количество писем от простых граждан, возмущенных шутками над представителями власти.

– Как можно насмехаться над народно избранным президентом? У этих “юмористов” вообще нет ничего святого! – заявила депутат.

В случае принятия поправки, россиянам будет запрещено шутить над президентом, членами правительства и депутатами Госдумы. Виновным грозит грозит штраф до 500 тыс. рублей, а в особых случаях – внесение в реестр “иностранных агентов”.

Терешкова подчеркнула, что законопроект предусматривает ответственность только за шутки над российскими политиками и представителями власти дружественных стран.

– Смеяться над американцами или европейцами не только можно, но и нужно, – пояснила депутат.

Терешкова добавила, что некоторые “сами делают себя посмешищем, идя на высокий пост в 79 лет”.

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