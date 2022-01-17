“За последние 24 часа у него прошли два совещания, каждое – с разным составом присутствующих”. Порошенко рассказал, как Зеленский готовится к его прилету

Нардеп обвиняет власть в неадекватном поведении по отношению к нему.

“За последние 24 часа у него прошли два совещания, каждое – с разным составом присутствующих. Он очень занимается этим вопросом. Вопросом Петра Порошенко в целом. Одно совещание он провел с участием работников УГО. Другую – с более широким кругом силовиков. И это еще раз показывает, к сожалению, неполную адекватность с точки зрения реагирования на сложившуюся ситуацию”, – отметил он.

Порошенко рассказал, куда поедет по прилету сегодня утром, 17 января из Варшавы.

“До сих пор у нас были праздники. Президент отдыхал, его камарилья – тоже. Вот поэтому я решил возвратиться 17 числа. Хотя Верховная Рада начнет работу де-факто через неделю, но сейчас идет работа в комитетах. Итак, мы предложили суду, что готовы приехать 17-го, и если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание. Как известно, они поставили 11 часов, чтобы мы не успели никуда заехать, и мы поедем сразу в суд. Я поучаствую в заседании”, – сказал он.

Политик добавил, что готов вместе с адвокатами “продемонстрировать обществу абсолютное ничтожество обвинения” против него.

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.

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