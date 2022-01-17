 

В Украине за сутки сделали 23 тыс. прививок от коронавируса

17.01.2022, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек, дополнительную (третью) дозу – 105 человек, бустерную (третью) дозу – 4217 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито от коронавируса 14,99 млн человек. Две дозы получили около 14,3 млн человек, дополнительную дозу – 9,6 тыс. человек, бустерную – 99,2 тыс. человек.

В общей сложности сделано 29 372 377 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/298298852324338

15 января в Украине сделали почти 40 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Комитет Рады 8 сентября рассмотрит законопроект о Киеве, он ограничивает власть мэра Кличко – СМИ

14.09 / Bloomberg – Лукашенко попросил у России комплексы С-400 для границы с Украиной

03.01 / В РФ создан новый прибор для изучения атмосферы Марса

02.07 / МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора» РФ с талибами

12.10 / Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

09.01 / Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей

30.08 / Ливан: посол в Германии Мустафа Адиб, вероятно, станет премьер-министром

04.03 / В РФ остановили создание первого частного космодрома

04.08 / Экс-соперник Лукашенко попросил помощи у лидеров 32 стран

15.08 / На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика