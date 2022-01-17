 

Мужчина часто пропадал в лесу и построил там секретный дом, теперь хочет переехать в него — ведь там есть все

17.01.2022, 9:18, Разное
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Ежедневно мужчина отправлялся в чащу леса и проводил там множеств часов. Спустя три недели он не появился дома вовсе, и его друзья решили разведать обстановку, чтобы убедиться, что не произошло ничего страшного.

Знакомые мужчины отправились в лес и обнаружили землянку. Они вошли туда и увидели, что это уютное отапливаемое жилище, где можно найти, все, что нужно для жизни.

Чтобы построить землянку, любитель леса нашел уютную поляну с деревом, под которым возвышался холм.

Это заметно облегчило строительные мероприятия, и копать пришлось не вниз, в прямо.

Мужчина не тратился на строительный материал, так как все это было в лесу. Он использовал палки, бревна и другие элементы дерева, позволившие построить надёжное строение.

Также была проделана серьезная работа, связанная с сооружением печи и дымохода.

Когда мужчина решил остаться в своем жилье с ночевкой он столкнулся с незваными гостями – с кабанами. Друзья выяснили, что с парнем все хорошо. Он планирует со временем сделать лесной дома своим постоянным местом жительством.



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