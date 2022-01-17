Весь красный, седой и с выпирающим животом: в кого превратился женившийся на молодухе Цекало

Уже несколько лет Александр Цекало наслаждается семейной жизнью с молодой красавицей Дариной Эрвин. Впервые шоумена заметили в компании жгучей брюнетки еще в 2018 году. С того момента шоумен успел не только тайно жениться на возлюбленной, но и сильно перекроить свою жизнь. Телеведущий перебрался в США, растерял давних друзей и даже изменился внешне.

Не так давно общественность шокировала новость о том, что женатый на сестре Веры Брежневой Цекало закрутил роман с молодой иностранкой, вдовое моложе его. В 2018 году пару заметили вместе, а спустя несколько месяцев шоумен расставил все точки над i. Александр объявил, что давно развелся с Викторией Галушко и планирует жениться на возлюбленной. Так в жизни телеведущего буквально началась новая полоса.

Ради Эрвин Цекало не только выкупил у бывшей жены свою фамилию, но и перебрался в другую страну. Уже несколько лет Александр живет в просторном доме на берегу океана в США вместе с женой и практически не появляется в России. К тому же, с молодой супругой, которая и сама не прочь порадовать публику откровенными снимками, шоумен стал вести себя более раскрепощенно. В Сети то и дело начали появляться пикантные кадры с участием Цекало и Эрвин.

Сегодня в “Инстаграм” Дарины не так часто мелькают новые снимки с известным супругом. Девушка предпочитает делиться собственными селфи, оставляя личную жизнь за кадром. Однако в этот раз жена Александра сделала исключение, опубликовав в сторис новые кадры с возлюбленным. Если экс-супруга шоумена Виктория Галушка после развода заметно похорошела, то об Александре Цекало этого сказать нельзя.

60-летний телеведущий предстал перед поклонниками в облегающей футболке, не стесняясь круглого выпирающего живота. К тому же, его лицо по-прежнему украшает побелевшая борода. Седину у Александра заметили уже давно, а теперь к ней добавилась еще и новая прическа – уложенная наверх. Особый шарм внешнему виду Цекало придает раскрасневшееся лицо – мужчина явно перебрал с солнечными ваннами.

Тем не менее на снимке телеведущий выглядит расслабленным и веселым. Счастье Александра выдает довольная улыбка, которая не сходит с его лица уже давно. Судя по всему, за это стоит благодарить его новую супругу.