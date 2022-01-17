Борис Титов предложил гостям Абрау-Дюрсо посидеть на бутылке

Уполномоченный по правам бизнеса при президенте РФ сообщил Борис Титов сообщил об открытии в селе Абрау-Дюрсо нового аттракциона.

На Александровской площади туристам предложат посидеть на верхушке фонтана «Царь-Бутылка».

– Рад сообщить, что теперь в нашем замечательном месте появится новый вид досуга. Для этого мы закупили подъёмный круг, который поднимет всех желающих на самый верх нашей легендарной бутылки. Это ещё больше поднимет привлекательность нашего уникального места для туристов, – заявил владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Для тех, кто боится высоты, Титов предложил посетить погреба винного завода «Абрау-Дюрсо», где собраны копии фонтана. Также он в очередной раз напомнил российским бизнесменам, пребывающим за рубежом, о продолжающейся амнистии капитала.

– Приезжайте, даю слово омбудсмена, что вам здесь ничего не грозит, – резюмировал Титов.

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