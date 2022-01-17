Врач рассказал об опасности долгого сидения перед телевизором

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17.01.2022, 8:50, Новости дня
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Длительное нахождение перед телевизором может привести к тромбозу, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, застой крови в сосудах может произойти от длительного сидения в без движения в одной позе, передает радио Sputnik.

«Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови», – отметил врач.

В случае, если тромб попадет в легочную артерию, может наступить угрожающее жизни состояние. По словам Сапего, достаточно провести два часа за просмотром передач, чтобы возникла угроза тромбоэмболии легочной артерии.

Среди симптомов, при которых следует незамедлительно вызвать скорую, терапевт назвал покраснение или опухание ноги, боль в ней, а также необъяснимая одышка или боль в грудной клетке.

«Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает», – предупредил Сапего.

Усугубить ситуацию, по словам врача, могут сидение, поджав или скрестив ноги, а также давящая и неэластичная одежда.

Предотвратить застой крови может движение. Врач советует каждый час вставать на пять-десять минут, ходить, сгибать и разгибать ступни ног, подъем на носочки и разминка.

Ранее ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти.



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