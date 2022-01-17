Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку

Дети мигрантов напали на ученицу четвертого класса в Обнинске, сообщила правозащитница и журналистка Марина Ахмедова.

– В одной из школ трое учеников (дети приехавших из соседних стран) домогались ученицы 4 класса. Один держал девочку, второй прикрывал, а третий лапал и рассказывал что он с ней сделает, – написала Ахмедова в Facebook.

В комментариях к посту жители Обнинска рассказали о давно существующих проблемах с мигрантами и выразили недовольство миграционной политикой, передает «Царьград».

– Открою тайну: в Обнинске давным-давно в классы к детям добавляют мигрантов, не говорящих по-русски, – сообщил Сергей Фадеев.

– Я лично отбивала девчонку лет 11-12, гуляющую днем с йорком, от 19- или 20-летнего мигранта. Она бедная даже слово боялась ему сказать. Потом его же увидела пристающим к девчонкам уже возле 9 школы… – написала жительница Обнинска Evgeniia Samokhina.

– Над нами квартиру сняли парни-мигранты. Теперь передают ключи. Сделали там место для ночных веселий. Все общение бесполезно. Писала жалобы. Участковый намекнул, что они, кроме меня, никому не мешают. Все почти не говорят по-русски, все с документами, таксуют. Приехали спасать нашу экономику, – заметила Людмила Москалева.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию нужно совершенствовать миграционные процессы.