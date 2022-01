Киев не должен поддаваться искушению использовать закон как оружие против таких политических оппонентов, как Порошенко – экс-генсек НАТО

По мнению политика, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину, но “Украина также нуждается во внутреннем единстве и силе”.

“Киев должен поддерживать верховенство закона, но не поддаваться искушению использовать его в качестве оружия против таких политических оппонентов, как Порошенко”, – написал Расмуссен.

The free world must unite to defend Ukraine. But Ukraine also needs internal unity and strength.

Kyiv should uphold the rule of law, but resist the temptation to weaponize it against political opponents like @poroshenko.

— Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) January 16, 2022

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.

—