 

Microsoft Office научили определять неполиткорректные слова

17.01.2022, 8:39, Новости дня
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Пользователи давно привыкли к тому, что программы из пакета Microsoft Office подчеркивают слова с опечатками и орфографическими ошибками. Хоть полагаться на данный сервис нельзя на все сто процентов, мы уже научились использовать его возможности.

А теперь та же Microsoft Office будет отмечать также и неполиткорректные словам и выражения. Программа станет при этом предлагать заменители (синонимы) из так называемого разрешенного списка.

В первую очередь, неполиткорректными будут признаны оскорбительные или нецензурные слова и выражения, а также лексика, указывающая на гендерные, расовые и другие предрассудки, утверждают эксперты. Функция вскоре будет доступна для двух десятков языков.



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