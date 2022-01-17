Гривна продолжает падение

Курс гривны к доллару упал на 21 копейку, с 27,74 грн/$ до 27,95 грн/$.

К евро украинская валюта также подешевела на 21 копейку, с 31,78 грн/€ до 31,99 грн/€.

К российскому рублю гривна немного поднялась, с 3,67 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.

Причиной обвала гривны и украинских еврооблигаций СМИ считают угрозу российской агрессии после безрезультатных переговоров с США и НАТО.

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