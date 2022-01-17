Несколько НЛО пролетел низко над шоссе в Иллинойсе

Таинственная группа из нескольких светящихся сфер беззвучно и медленно пролетела по оживленной дороге в Иллинойсе у озера Мичиган, прежде чем сияние шаров стало затухать и в конце концов исчезло в ночном небе.

Это видео было снято 26 ноября 2021 года примерно в 6 часов вечера, но в сеть попало лишь на днях. По словам очевидца объекты двигались совершенно бесшумно и, меняя формацию, двигались в сторону озера Мичиган.

Первоначально в небе было замечен "треугольник" из трех сияющих сфер, а потом он распался и появилось еще больше сфер, двигающихся в темном тебе.

Ранее в районе озера Мичиган неоднократно замечали НЛО, из-за чего у американских уфологов есть теория, что глубокие холодные воды озера могут скрывать базу инопланетян.

Что касается этого видео, то первоначально скептики стали говорить, что на видео попали "всего лишь" спутники Элона Маска, а потом появилась версия, что сияющие сферы на самом деле были вертолетами с прожекторами.

В свою очередь политолог Томас Вавруско предположил, что на видео возможно попали секретные военные американские дроны TR-3B "Астра", летящие в строю. TR-3 — пока еще неподтвержденный "черный проект" ВВС США, предположительно созданный передовой оружейной лабораторией DARPA.