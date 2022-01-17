 

Пластиковые игрушки Lego могут пролежать около 1,3 тыс. лет в океане

17.01.2022, 7:09, Новости дня
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Некоторые виды пластика настолько устойчивы, что могут выдержать более тысячелетия в агрессивной среде, говорят ученые. Например, недавно удалось выяснить, что детали детского конструктора Lego могут без проблем пролежать на океанском дне до 1300 лет. На них не повлияет ни соленая вода, ни огромное давление.

Исследование проводили в плимутском университете. Ученые установили, что в самом лучшем случае современные пластмассы могут раствориться в морской воде за сотню лет. Но обычно речь идет о более длительном периоде.

Но даже на этом фоне долговечность деталей Lego впечатляет. Разумеется, речь идет о качестве материала. Он настолько устойчив, что не может повредить организму ребенка во время игра. С другой стороны, он же становится очень опасным мусором.



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